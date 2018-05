UFPE inscreve em seleção com 50 vagas para professor substituto com salários de até R$ 5,7 mil

Etão abertas, até 14 de maio, as inscrições em uma seleção simplificada que oferece 50 vagas para professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com salários que variam entre R$ 2.425,37 a R$ 5.742,14. As oportunidades são para candidatos com especialização, mestrado e doutorado e o edital da seleção está disponível na internet.

A taxa para se inscrever custa R$ 150. Das vagas oferecidas, 42 são para o Campus Recife, cinco para o Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, e três no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte do estado.

Na capital pernambucana, há vagas para os centros de Filosofia e Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Artes e Comunicação, Educação, Ciências Sociais Aplicadas e Tecnologia e Geociências. No Agreste, as oportunidades são para os núcleos de Ciências da Vida, Gestão e Tecnologia. Na Zona da Mata, os núcleos de Biologia, Educação Física e Enfermagem oferecem vagas.

As inscrições podem ser feitas presencialmente nas secretarias dos departamentos com vagas disponíveis. É preciso apresentar o requerimento da inscrição, disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), cópia do diploma de curso de graduação ou pós-graduação, cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, currículo e cópias do RG e CPF. (G1)