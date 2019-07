UFPE inscreve para concurso com 166 vagas e salários de até R$ 4,1 mil

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou nessa segunda-feira (29) o edital de um concurso público para técnicos administrativos em educação. Ao todo, há 166 vagas para os níveis médio e superior, para os campi Recife, Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata e Caruaru, no Agreste. As inscrições começam no dia 6 de agosto.

Os salários variam entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto, pela internet. O Edital 53/2018 está disponível online.

A taxa de inscrição custa entre R$ 78 e R$ 125, a depender da vaga desejada, e pode ser paga até o dia 29 de agosto. É possível pedir isenção do valor até o dia 9 do mesmo mês.

Confira as vagas disponíveis:

Nível médio

Classificação C: administrador de edifícios

administrador de edifícios Classificação D: assistente em administração, desenhista de artes gráficas, técnico de laboratório (várias áreas), técnico de tecnologia da Informação/área sistemas, técnico em artes gráficas, técnico em contabilidade, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, técnico em radiologia e técnico em enfermagem

Nível superior

Classificação E: administrador, analista de tecnologia da informação/área sistemas, arquiteto e urbanista, assistente social, diretor de produção, economista, engenheiro (várias áreas), médico (várias áreas), químico, sanitarista, psicólogo, tecnólogo/formação: segurança privada, biomédico, enfermeiro

Provas e resultado

As provas objetivas foram marcadas para a manhã do dia 24 de novembro, para as categorias C e D (exceto para o cargo de assistente em administração) e à tarde, para a categoria E. No dia 1º de dezembro, ocorrem as provas objetivas para o cargo de assistente em administração, da categoria D.

O resultado do concurso, após os recursos e comprovação da veracidade da autodeclaração de candidatos negros, está previsto para ser divulgado até o dia 24 de janeiro de 2020 e a homologação, em 14 de fevereiro de 2020. (G1)