UFPE lança editais de concursos com 20 vagas para professor efetivo e salário de R$ 9,6 mil

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou dois editais de concursos para professor efetivo. Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas. Para se cadastrar, é preciso pagar taxa de R$ 239 e enviar a documentação pelos Correios ou fazer a inscrição de forma presencial nas secretarias das diretorias dos centros acadêmicos que oferecerem as oportunidades. O salário é de 9.600,92.

No edital número 57/2019, está prevista a abertura de nove vagas. Desse total, há três oportunidades para o Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), uma para o Centro de Ciências da Saúde (CCS), duas para o Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) e três para o Centro de Artes e Comunicação (CAC), no Recife.

O período de inscrição ocorre entre os dias 29 de julho e 28 de agosto. O candidato pode optar pelo cadastramento presencial ou por via postal.

No segundo caso, os documentos devem ser enviados até o dia 28 de agosto e recebidos até 4 de setembro. É assegurada a reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência e para negros.

O edital 58/2019 prevê a abertura de 11 vagas. Desse total, são oito para o Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), duas para o Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, e uma para o Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH).

As inscrições ocorrem entre o dia 29 de julho e 27 de setembro. Os candidatos podem optar pelo cadastramento de forma presencial ou por via postal.

No segundo caso, os documentos devem ser enviados até o dia 27 de setembro e recebidos até 4 de outubro. Também é assegurada a reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência e para negros.

Testes

Os candidatos devem fazer provas escrita, didática, prática e defesa de memorial. Todos os testes ocorrem de forma sucessiva, no prazo de até 120 dias, contando a partir da data de encerramento das inscrições, em locais, datas e horários previstos no cronograma do concurso.

As informações são afixadas na secretaria do departamento, núcleo ou curso e disponibilizadas na página eletrônica da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), com antecedência mínima de dez dias da data do seu início.

De acordo com o edital, cada departamento ou núcleo organiza o cronograma das provas, que podem ocorrer até 27 de janeiro de 2020.

A divulgação acontece na página eletrônica da Progepe, dependendo do envio das informações pelos departamentos. O prazo de validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. (G1)