UFPE oferece mais de 2,3 mil vagas para estudantes de outras instituições de ensino superior

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou um edital com 2.326 vagas para o Processo Seletivo Extravestibular – Transferência Externa 2019.2, destinado a alunos de graduação de outras instituições de ensino superior. As oportunidades são para as modalidades presencial e ensino a distância nos campi Recife; Vitória, na Zona da Mata, e Caruaru, no Agreste.

As inscrições começam na segunda-feira (6) e seguem até o dia 17 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 17h, exclusivamente de forma presencial. Os interessados devem ir até a Coordenação do Corpo Discente da UFPE, na Avenida dos Economistas, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife. A taxa de inscrição custa R$ 75.

O edital da seleção está disponível na internet, assim como o cronograma de atividades. Para os cursos presenciais, podem se candidatar estudantes da mesma modalidade. Para os cursos a distância, os candidatos podem ser estudantes provenientes de ambas as modalidades.

Para se inscrever, é necessário ter ingressado na instituição de origem via Processo Seletivo Vestibular, pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou pelo Programa Universidade para Todos (Prouni).

Também é preciso ter média igual ou maior que 5 no histórico escolar do curso de origem e ter realizado pelo menos uma das cinco últimas edições do Enem, desde 2014, e obtido no mínimo 400 pontos em cada uma das provas.

O estudante também precisa ter cursado com aproveitamento escolar, sem considerar dispensas em componentes curriculares, no mínimo 25% e no máximo 60% da carga horária plena do curso de origem e estar vinculado à instituição de origem por, pelo menos, um ano letivo. (G1)