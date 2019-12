UFPE oferta 6,9 mil vagas para 2020 através do Sisu

Para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2020, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai disponibilizar 6.982 vagas, sendo 3.485 de ampla concorrência e 3.497 para cotas. As vagas são para 104 cursos nos campi Recife, Caruaru, no Agreste, e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

De acordo com a própria universidade, são 10 vagas a mais do que em 2018, quando foram ofertadas 6.972 vagas através do Sisu. Em uma página na internet criada pela UFPE, estão disponíveis informações como o quantitativo de vagas para cada campus, os pesos e notas mínimas de cada curso e os critérios de inclusão regional.

De acordo com a UFPE, a Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos aguarda o Ministério da Educação (MEC) lançar o edital do Sisu 2020 para publicar o edital do processo seletivo da própria instituição. Com isso, não foi possível apontar ainda as datas de inscrição, resultado e matrícula.

Mesmo sem divulgar o edital, a UFPE informou que, em 2020, não participam do processo seletivo os cursos presenciais de licenciatura em dança, licenciatura em letras (Libras), licenciatura em música, bacharelado em canto e bacharelado em instrumento, no campus Recife. Já no campus Caruaru, fica de fora do Sisu o curso de licenciatura intercultural indígena.

O Sisu utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que aconteceu nos dias 3 e 10 de novembro neste ano.