UFPE prorroga inscrições para pré-vestibular gratuito na instituição

O prazo de inscrição para o processo seletivo do Portal UFPE, o pré-vestibular gratuito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi prorrogado. Os interessados podem se inscrever até o dia 1ª de fevereiro e concorrer a uma das 140 vagas disponíveis. Inicialmente, o prazo se encerrava na sexta (26).

O cursinho é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade. As inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Diretório Acadêmico de Medicina Umberto Câmara Neto (Damuc), localizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPE, no bairro da Várzea, Zona Oeste da Cidade.

Para o pagamento pelo site, o valor da taxa de inscrição é de R$ 21,40. Já para os pagamentos feitos no DA, o valor é de R$ 20 e o aluno precisa apresentar um documento com foto.

Podem participar do concurso alunos matriculados no 3º ano do ensino médio ou que são oriundos de escolas do sistema público de ensino, seja municipal, estadual ou federal. Alunos que fizeram um ano do ensino médio em escola particular, mas concluiu o 3 ano em escola pública também poderá participar da seleção.

Etapas

Para ingressar no pré-vestibular, o candidato deverá passar por duas etapas do concurso, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira é uma prova objetiva, composta por 60 questões de múltipla escolha das principais disciplinas do ensino médio e mais cobradas no vestigular.

O conteúdo será distribuído entre 10 questões de língua portuguesa, 5 de literatura, 15 de Matemática e suas tecnologias, 5 de Biologia, 5 de químia, 5 de física, 5 de geografia, 5 de filosofia e 3 de sociologia. A prova será realizada no dia 3 de fevereiro, das 8h às 12h15, no Niate CCB/CCS, na UFPE.

Para a segunda etapa da seleção, que consiste em uma análise socioeconômica, serão selecionados 200 estudantes, de acordo com as maiores notas obtidas na prova da fase anterior. Detalhes serão informados aos candidatos.

Resultado

A lista dos 140 beneficiados será divulgada no dia 10 de fevereiro no Damuc e nas redes sociais do Portal UFPE. Ao todo, uma equipe de mais de 100 professores voluntários trabalham no Portal UFPE. Todos são alunos da instituição de ensino.

Para os alunos classificados, as aulas acontecerão nas dependências do Centro de Ciências Sociais (CCS), de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h45, aos sábados, das 8h às 17h e, eventualmente, aos domungos, das 8h às 12h. O projeto oferece ainda monitorias, apoio pedagógico, acervo bibliográfico e espaço para estudos.