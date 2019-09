UFPE realiza concurso para preencher 19 vagas de professor adjunto

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai realizar um concurso público para 19 vagas de professor adjunto, nos campi Recife e Caruaru. As inscrições começam no dia 23 deste mês e seguem até 22 de outubro e, para se inscrever, é necessário ter doutorado.

Há 18 vagas para o Campus Recife. São elas: Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) – três vagas; Centro de Ciências da Saúde (CCS) – uma vaga; Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) – uma vaga; Centro de Artes e Comunicação (CAC) – três vagas; Centro de Ciências Médicas (CCM) – oito vagas; e Centro de Biociências (CB) – duas vagas. No Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, há uma vaga para o Núcleo de Formação Docente.

Os documentos obrigatórios para a inscrição estão listados no edital do concurso, disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe) da UFPE. As inscrições podem ser feitas, de forma presencial, nas secretarias das diretorias dos centros acadêmicos que oferecem as vagas. Serão admitidas inscrições por procuração e por via postal.

A taxa de inscrição tem valor de R$ 239,00, com pagamento exclusivamente no Banco do Brasil por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU/Simples). É isento do pagamento da taxa o candidato amparado pelos Decretos nº 6.593/2008 e nº 6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018. A solicitação da isenção deve ser feita, até o dia 18 deste mês, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.

O concurso contará com prova escrita; provas didática, prática e defesa de memorial; e prova de títulos. As provas escrita, didática, prática e defesa de memorial serão realizadas sucessivamente, no prazo de até 120 dias a contar da data de encerramento das inscrições.

O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da UFPE.