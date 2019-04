UFPE realiza concurso para professores com salários de R$ 9,6 mil

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou, nesta sexta-feira (5), um edital para a realização de um concurso público para a contratação de seis professores efetivos. As inscrições começam no dia 22 de abril e terminam no dia 21 de maio. Há vagas para profissionais que possuem o título de doutor e os salários são de R$ 9.600,92.

O edital do certame está disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe). Há uma vaga para o Departamento de Engenharia Cartográfica, duas para o de Enfermagem e uma para o de Educação Física. Também existem oportunidades para os Departamentos de Ciências Administrativas e Ciências Contábeis e Atuariais.

A taxa de inscrição custa R$ 239 e pode ser paga exclusivamente por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), no Banco do Brasil. Candidatos que comprovarem que não têm dinheiro para pagar a inscrição podem pedir isenção da taxa.

O processo seletivo é feito por meio de provas escrita, didática, prática e defesa de memorial, que consiste em uma apresentação da contribuição do candidato para cada área em que sua atuação profissional ou acadêmica tenha sido relevante. Todas as provas devem ser feitas no prazo de até 120 dias, a partir da data de encerramento das inscrições.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, nas secretarias das diretorias dos centros acadêmicos. Também é permitido fazer as inscrições por Correspondência Registrada e com Aviso de Recebimento, endereçadas às diretorias dos centros.

Essa modalidade de cadastramento só será aceita até cinco dias antes do encerramento das inscrições. Os endereços estão disponíveis no edital.

Em caso de empate entre os candidatos, terão preferência aqueles que obtiverem maior nota na prova de títulos, maior nota na prova didática ou prática, maior nota na prova escrita ou maior idade. (G1)