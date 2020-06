UFPE, UFRPE e UPE só deverão ter aulas totalmente presenciais em 2021

Os reitores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade de Pernambuco (UPE) e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) acreditam que o retorno das aulas totalmente presenciais só será possível em 2021. As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março após um decreto do governo estadual para diminuir a transmissão do coronavírus.

Em uma Portaria publicada nessa quarta-feira (17), o Ministério da Educação (MEC) prorrogou autorização para atividades a distância em instituições federais do ensino superior até do dia 31 de dezembro deste ano.

“Não há previsão de retorno das atividades presenciais, porque temos que fazer um planejamento mais amplo na universidade. Não podemos colocar 35, 40 pessoas numa sala de aula. Até agosto possivelmente conseguiremos adotar aulas remotas na graduação”, explica o reitor da UFPE, Alfredo Gomes.

A UFPE está avaliando adotar um calendário acadêmico suplementar durante a pandemia. Seriam disponibilizadas disciplinas para serem cursadas em um tempo mais curto. Assim, os alunos poderiam cursar matérias que não dependem do semestre letivo atual.

Em relação ao programa de ensino virtual, a UFPE explicou que ainda não aderiu porque aproximadamente 35% dos alunos de graduação são de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

Segundo Alfredo Gomes, os reitores da região Nordeste se reuniram com a Secretaria de Ensino Superior do MEC. Os gestores pedem que alunos carentes tenham acesso à internet assegurado. “Há uma perspectiva de um plano de inclusão digital por parte do governo federal. Acredito que até o fim de junho haja alguma definição”, explicou.

O reitor da UFPE, Marcelo Carneiro Leão, espera iniciar as aulas remotas em agosto. Nesta sexta-feira (19), a universidade terminará de receber sugestões da comunidade acadêmica. Na próxima semana, será realizada uma consulta pública. “No dia 15 de julho, os três conselhos da UFRPE devem definir todo o funcionamento das aulas online, e em agosto a gente começaria”, explica Marcelo.

Para o reitor da UPE, Pedro Falcão, será “muito difícil ter aulas presenciais este ano”. De acordo com ele, a alternativa é adotar atividades pela internet. “A gente está vendo uma forma de, no semestre que vem, por exemplo, criar um período com uma carga horária de disciplinas menor para quem puder cursar. As aulas seriam ofertadas depois, presencialmente, para os alunos que não tivessem feito antes. Mas é muito difícil, ainda mais na UPE, que é espalhada pelo Estado todo”, diz Pedro Falcão.

Do NE10 Interior