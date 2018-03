UFRPE abre inscrições de concurso para técnicos administrativos com salários de até R$ 4,1 mil. Há vagas para Serra Talhada

Estão abertas, até o dia 15 de abril, inscrições para um concurso da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPE) para técnicos administrativos, com salários de até R$ 4.180,66. Há, ao todo, 30 vagas distribuídas em 27 cargos, com atuação nos campus do Recife, Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, Belo Jardim e Garanhuns, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão.

De acordo com a UFRPE, há vagas para níveis médio e superior. As inscrições custam R$ 60 e R$ 100, respectivamente, e podem ser feitas exclusivamente pela internet. A isenção da taxa de inscrição pode ser feita até o dia 21 de março, também por meio da internet.

Divididos em classificações C, D e E, os cargos têm salários que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo.

No Recife, as vagas são para analista de tecnologia da informação, engenheiro agrônomo, médico psiquiatra, músico, operador de rádio de telecomunicação, químico, revisor de texto de braile, técnico de tecnologia da informação, técnico em agropecuária, técnico de laboratório das áreas de bacteriose e herbário, tecnólogo em segurança pública e zootecnista.

Para o campus de Belo Jardim, as vagas são para analista de tecnologia da informação, assistente social, engenheiro elétrico, médico clínico, pedagogo, psicólogo, técnico de laboratório das áreas de eletrônica, hidráulica, informática e químico, técnico de tecnologia da informação na área de suporte e rede e técnico em contabilidade.

No Cabo de Santo Agostinho, em Garanhuns e em Serra Talhada, as vagas são para pedagogo, técnico em assuntos educacionais, técnico de laboratório na área de alimentos e assistente social.

Para alguns cargos, haverá provas objetivas e discursivas. Em outros casos, os candidatos serão submetidos a uma prova prática. (G1)