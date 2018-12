UFRPE abre inscrições para concurso público há vagas para Serra Talhada

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) publicou edital no Diário Oficial da União, na manhã desta sexta-feira (28), do concurso público com 20 vagas para técnicos administrativos. As funções são para os níveis médio/técnico e superior, que deverão ocupar cargos nos campi do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Belo Jardim, Arcoverde e Serra Talhada.

Das funções, 20% é destinado a cotistas negros e 5% a pessoas com deficiência.

As inscrições começam no dia 15 de fevereiro e terminam no dia 24 de março de 2019, no site da instituição. Para os candidatos de nível médio/técnico, a matrícula custa R$ 60, e para quem se inscrever no nível superior, a taxa é de R$ 100. O certame garante isenção no ato para as pessoas que possuem Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico), para os que integram família de baixa renda e também doadores de medula óssea.

Para os nível médio/técnico, a instituição está oferecendo vagas para técnico de laboratório/hidráulica, técnico de laboratório/eletrônica, técnico de tecnologia da informação/suporte e rede, técnico em agropecuária e técnico de tecnologia da informação. Os salários iniciais são de R$ 2.446,96.

Já para os de classificação de nível superior, as vagas são destinadas a administrador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro de pesca, médico clínico, médico veterinário e tecnólogo com formação em Segurança Pública. A remuneração é de R$ 4.180,66.

Provas

A avaliação do certame vai contar com prova de 64 questões de língua portuguesa, matemática, legislação ao servidor público e conhecimentos específicos de cada área. Para quem concorrer ao cargo de médico veterinário e técnicos da informação e de laboratório, haverá uma prova prática.

Os exames serão aplicados no dia 28 de abril de 2019, nas cidades do Recife, Belo Jardim, Garanhuns e Serra Talhada. Locais e horários serão divulgados no dia 20 de abril do mesmo ano.

