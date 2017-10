UFRPE abre seleção para professor substituto com vaga para Serra Talhada, remuneração chega a R$ 5.742,14 mil

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abre seleção simplificada para contratação temporária de sete professores substitutos para a sede e nas unidades acadêmicas de Serra Talhada e Garanhuns. A remuneração chega a R$ 5.742,14 mil. As inscrições seguem até o dia 23 e devem ser realizadas somente de forma presencial na unidade do processo seletivo nos endereços constantes no edital. O valor da inscrição é de R$ 30.

As vagas são para áreas de Sociologia (1), Economia Rural/História Econômica Geral/Teoria Econômica (1), Língua Inglesa/Literaturas de Língua Inglesa/Estágio Supervisionado Obrigatório em Língua Inglesa (1), Clínica Médica/Cirurgia Animal (1), Patologia Animal (1) e Estrutura de Dados I / Algoritmos, Programação de Computadores e Integração de Dados (1).

Provas

A seleção constará de prova didática e prova de títulos. As avaliações serão realizadas no dia 7 de novembro. O resultado será divulgado no dia 10 de novembro.