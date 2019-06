UFRPE divulga edital de concurso com salários de até R$ 4,1 mil. Há vagas para Serra Talhada

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) divulgou o edital de um concurso para ocupar cargos do quadro permanente da instituição. Há, ao todo, nove vagas para níveis técnico e superior, com salários que vão de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

As inscrições custam R$ 125 para candidatos de nível superior e R$ 78 para candidatos aos cargos de níveis médio e técnico. É possível se inscrever pela internet, entre os dias 1º de julho e 4 de agosto.

As vagas são para assistente administrativo, economista, médico e técnico de tecnologia da informação. As oportunidades são disponibilizadas para os campi Recife, Garanhuns, Serra Talhada, Belo Jardim e para o Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai) e estações experimentais da UFRPE.

De acordo com a UFRPE, o processo seletivo é feito por meio de provas objetivas e discursivas. A previsão é de que os exames sejam aplicados no dia 29 de setembro, em Belo Jardim e no Recife. Outras datas podem ser encontradas no edital do certame, publicado no Diário Oficial da União.