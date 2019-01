UFRPE lança edital de concurso com 20 vagas e salários de até R$ 4.180. Há vagas para Serra Talhada

A Universidade Federal Rural de Pernambuco lançou um edital para um concurso público com 20 vagas nos campi Recife, Cabo de Santo Agostinho, além de Garanhuns e Belo Jardim, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão. As oportunidades são para candidatos de nível superior e médio/técnico. Os salários são de até R$ 4.180,66.

As inscrições são realizadas do dia 15 de fevereiro até o dia 24 de março, exclusivamente online, pelo site da UFRPE. A taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os cargos de nível médio, e deve ser paga até o dia 25 de março, apenas no Banco do Brasil.

Para cursos superiores, há oportunidades nas áreas de administração (6 vagas), enfermagem (1), engenharia civil (1), engenharia de pesca (1), medicina clínica (2), nutrição (1), medicina veterinária, na área de anatomia patológica (1) e segurança pública (1).

Já para cursos de nível médio/técnico, as vagas são para técnico de laboratório, na área eletrônica (1) e na área hidráulica (1), técnico em tecnologia da informação, na área de suporte e rede (1) e na área de sistemas (1), além de técnico em agropecuária (2).

Para os cargos de nível médio/técnico, o salário é de R$ 2.446,96. Já para as vagas de nível superior, a remuneração é de R$ 4.180,66.

As provas objetiva e discursiva acontecem no dia 28 de abril. Há, ainda, provas práticas para os cargos de médico veterinário, técnico de tecnologia da informação e técnico de laboratório. Outras informações estão disponíveis no edital do certame.