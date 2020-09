UFRPE realiza Colóquio de Administração em Serra Talhada

Em homenagem ao dia do Administrador, comemorado no dia 09 de setembro, o curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE-UAST) através do Blog Adm. UFRPE UAST e do Projeto de Ensino “Desenvolvendo Competências Gerenciais”, promoverá nos dias: 09 e 10 de setembro o “Colóquio de Administração”.

Programação

09/09/2020 – 19h – Palestra “Estruturação de Projetos de financiamento” com o Sr. Fernando Castilhos – Administrador no BNDES – Professores/Mediadores: Alexsandro Bilar e Kléber Morais de Sousa;

10/09/2020 – 19h – Painel de Egressos – Professora/Mediadora: Ana Paula da Silva Farias.