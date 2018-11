UFRPE segue com inscrições abertas para concurso de professor; há vagas em Serra Talhada

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) segue com inscrições abertas até o dia 30 de novembro para concurso público com 31 vagas para o cargo de professor do magistério superior. Os profissionais serão contratados para as unidades de Dois Irmãos (Recife), Garanhuns, Serra Talhada e Belo Jardim.

Candidatos com titulação de doutorado podem se inscrever pagando taxa de R$ 190, enquanto os proponentes com outras titulações desembolsam R$ 130 para se inscrever. As inscrições são recebidas através do site da concursos da UFRPE. Os salários vão até R$ 9.600,92.

Todos os participantes passarão por uma avaliação de perfil e depois deverão realizar provas escritas e didáticas. Documentos para análise de perfil precisam ser encaminhados aos campi onde foram abertas as vagas.

O resultado da avaliação será divulgado no dia 4 de fevereiro de 2019 no site de concursos. A prova inscrita está programada para o dia 18 de fevereiro e a didática para 21 de fevereiro. No dia 1° de março sai o resultado final.