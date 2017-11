Ultraleve cai e piloto morre carbonizado em Pernambuco

Um ultraleve caiu na manhã desse sábado (11) dentro do terreno do Hotel Gavoa, localizado perto da Coroa do Avião, em Igarassu, no litoral Norte de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife. Na queda, o piloto da aeronave morreu carbonizado.

O acidente aconteceu por volta das 10h. A vítima, José Erivan da Silva, 46 anos, morava em Caruaru e havia chegado ao hotel nesta manhã – como costumava se hospedar no local, a aeronave já estava no estabelecimento.

Testemunhas contaram à reportagem da Rádio Folha que ele costumava andar de ultraleve com um instrutor, mas que, este sábado, foi sozinho. O acidente ocorreu no momento do pouso da aeronave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro viaturas de moto-resgate ao local, não se sabe as causas do acidente. O Samu também foi acionado e enviou ao local resgate aéreo e uma ambulância de suporte avançado. José Erivan da Silva teve uma fratura na perna esquerda, queimadura nos braços e rosto e um corte na testa.

Junto ao corpo da vítima foi encontrado um revólver calibre 380. Nenhuma documentação de porte de arma foi achada, bem como o brevê – documento que dá permissão para pilotar aviões.

A Seripa II (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos) está a frente das investigações sobre a queda do aeroplano. Até a conclusão da perícia e laudo, o órgão informou que não pode se pronunciar.

Da Folha de Pernambuco