Um marco na história: APAE de Serra Talhada realiza 1º Desfile Inclusivo do Interior de Pernambuco

Beleza, inclusão e emoção, são essas três palavras que melhor definem a cerimônia de aclamação da nova Miss Mundo Pernambuco, do Mister Fernando de Noronha CNB 2018, e do Mister Pernambuco TUR 2018, realizada na noite de ontem (09), no salão de festas da APAE.

O desfile teve a participação de diversos modelos, como a presença da Miss Pernambuco Mundo 2017, Vivianne Felix, da atual Miss Brasil Mundo, Gabrielle Vilela e dos usuários da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Serra Talhada, reunindo um bom público, que foi composto por empresários, políticos, autoridades, familiares dos usuários e a comunidade que veio prestigiar.

Tallita Martins, que representará Pernambuco no Miss Mundo Brasil 2018, foi uma das idealizadoras do evento. Todo o valor arrecadado foi revertido para o projeto de Robótica e Inclusão Digital da APAE, Tallita falou sobre o apoio recebido da instituição na realização do evento.

“Obrigada a todos vocês que me puseram pra fazer parte dessa família tão linda e tão unida em prol de uma causa tão nobre. Estou muito feliz, por ontem ver no rosto de todos, uma felicidade contagiante. Obrigada a todos aqueles que incansavelmente correram atrás de tudo para que pudesse acontecer esse evento de acordo com o que sonhamos.”

Na ocasião, Tallita Martins, foi nomeada como embaixadora da APAE de Serra Talhada.



Confira o registro fotográfico, sob as lentes de Paulo Alencar: