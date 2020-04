Um mês após primeira confirmação, Pernambuco chega a 85 mortes e 960 casos de Covid-19

Pernambuco chegou a 960 casos de pacientes com o novo coronavírus, nesse domingo (12). São 144 pessoas a mais do que no sábado (11), quando havia 816 confirmações de pessoas com a doença. Houve, ainda, registro de 13 novos óbitos, indo para 85 mortes de pacientes com a Covid-19, ao todo. Os dois primeiros casos no estado foram confirmados no dia 12 de março.

Dos 960 casos, 548 estão em isolamento domiciliar e 281 pessoas estão internadas, sendo 40 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 241 em leitos de enfermaria. Outros 46 pacientes estão curados da doença, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

“Desde a chegada da Covid-19 em nosso estado, se fez necessário uma série de medidas restritivas, muito duras, mas que tem nos dado condição e o tempo necessário para minimizar a expansão da doença”, afirmou o governador Paulo Câmara (PSB), em comunicado divulgado em vídeo em que fez um balanço do primeiro mês da doença em Pernambuco.

Dos 184 municípios de Pernambuco, 51 registraram pacientes com a doença. Há, também, casos no arquipélago de Fernando de Noronha, além de pacientes de outros estados e países que receberam a confirmação da Covid-19 em Pernambuco.

Os novos municípios com casos confirmados, neste domingo (12), foram: Chã Grande, Glória do Goitá, Itapissuma, Machados e São José da Coroa Grande.

A respeito dos óbitos, a SES informou que as confirmações de mortes ocorridas neste domingo (12) são de três mulheres e dez homens, com idades entre 42 e 84 anos. Entre eles, está o presidente da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata, vereador Cícero Pinheiro (PTB).

Os óbitos ocorreram entre os dias 3 de abril e o sábado (11), no Recife e em Vitória de Santo Antão, Palmares, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Goiana, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Limoeiro.

Confira os novos óbitos confirmados

Homem, de 68 anos, morador de Vitória de Santo Antão. Morreu no dia 3 de abril. Tinha hipertensão arterial e era ex-tabagista. Homem, de 68 anos, morador de Palmares. Morreu no sábado (11). Tinha insuficiência renal. Homem, de 60 anos, morador do Cabo de Santo Agostinho. Morreu na sexta (10). Não foram informadas comorbidades. Mulher, de 69 anos, moradora de São Lourenço da Mata. Morreu no sábado (11). Tinha arritmia cardíaca. Homem, de 42 anos, morador de São Lourenço da Mata. Morreu na sexta (10). Tinha hipertensão e diabetes mellitus. Mulher, de 77 anos, moradora de Goiana. Morreu na quinta (9). Tinha diabetes. Mulher, de 73 anos, moradora de Camaragibe. Morreu no dia 5 de abril. Tinha diabetes e hipertensão. Homem, de 84 anos, morador de Jaboatão dos Guararapes. Morreu na sexta (10). Não foram informadas comorbidades. Homem, de 61 anos, morador de Limoeiro. Morreu no sábado (11). Tinha hipertensão e diabetes. Homem, de 66 anos, morador do Recife. Morreu na sexta (10). Tinha hipertensão arterial. Homem, de 50 anos, morador do Recife. Morreu na sexta (10). Tinha diabetes. Homem, de 66 anos, morador do Recife. Morreu no sábado (11). Tinha epilepsia. Homem, de 73 anos, morador de de Jaboatão dos Guararapes. Morreu na sexta (10). Histórico de Acidente Vascular Cerebral.

Do G1