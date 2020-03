Uma aposta acerta Mega-Sena e leva mais de 12 milhões de reais

Uma aposta única acertou as seis dezenas do prêmio de R$ 12 milhões da Mega-Sena sorteado pela Caixa nesta quarta-feira (18). Os números sorteados no concurso 2.244 foram: 03 – 05 – 11 – 34 – 37 – 42.

Além do ganhador do prêmio principal, 77 apostas acertaram os números da quina e vão receber R$ 26.469,15 cada uma. Além disso, a quadra também foi sorteada para 4706 apostas, que vão levar R$ 618,70 cada.

O prêmio era estimado pela Caixa em R$ 12 milhões, e o sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O sorteio do próximo concurso (2.245) acontece no sábado (21) e tem como estimativa pagar R$ 16 milhões a quem acertar os seis números.