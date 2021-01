Uma história com um final feliz

O Jornal Desafio com muita satisfação, registra nessa tarde de janeiro (21), a volta pra casa, do radialista Gil Carlos (Nosso amigo GILDO).

Vítima da Covid 19, diabético, hipertenso…lutou com todas as forças e saiu vitorioso.

Há dias internado, nosso amigo GILDO, deixou os familiares e amigos apreensivos, levando-os a criarem um grupo de Watts App para acompanharem os boletins médicos e o mais importante: Fazerem orações pela saúde desse amigo guerreiro.

Hoje, noticiamos uma história com o final feliz, para honra e glória do Senhor.

Deus é bom o tempo todo!

