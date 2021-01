Polícia Militar apreende entorpecente na zona rural de Petrolândia, no Sertão de PE

Foi nesse sábado (23) através de um trabalho em conjunto dos efetivos da ROCAM, Graduado de Operações e GATI da 4ª CIPM, em rondas e abordagens com intuito de evitar os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), se deslocaram para as proximidades das Agrovilas 06 e 08 da Comunidade Limão Bravo, na zona rural de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

O efetivo militar ao chegar no local acima citado se depararam com indivíduos em atitudes suspeitas nas proximidades do “Bar do Pancadão”, situado na Agrovila 08, bem com, ao perceber a chegada da Polícia, dois indivíduos empreenderam fuga.

De imediato o efetivo efetuou a busca pessoal nos demais indivíduos, sendo encontrada nas proximidades do local, 181g da substância análoga à maconha, como também foram feitas buscas no intuito de capturar os envolvidos na posse do entorpecente, porém, sem êxito.

Diante dos fatos, o material apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis.

Por Redação | Informações e foto: Seção de Comunicação da 4ª CIPM de Petrolândia-PE