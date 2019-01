Uma pessoa morre e outra fica ferida em colisão entre caminhão e carro no Agreste de PE

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa sexta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu entre um caminhão e uma carro de passeio, onde estavam as vítimas, que ainda não foram identificadas.

Ainda de acordo com a PM, uma pessoa morreu no local e a outra foi socorrida em estado de choque para um hospital do município. O motorista do caminhão fugiu e até o momento desta publicação não foi localizado.

As Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil estão no local para as medidas cabíveis. (G1)