Unidade móvel da Compesa oferece serviços em cidades do Agreste e Sertão em dezembro

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) promove durante o mês de dezembro uma série de atendimentos personalizados no povoado Poço do Boi, em Pedra e nas cidades de Venturosa, Arcoverde e Ibimirim, no Agreste e Sertão de Pernambuco. O atendimento será feito por uma unidade móvel, que contará com equipamentos e profissionais qualificados.

Nesta sexta-feira (8), no povoado Poço do Boi, as ações serão realizadas das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, na Rua do Comércio. Os moradores poderão negociar débitos com descontos especiais, que variam de 10% a 90%, dependendo do volume e período da dívida. Os clientes também poderão solicitar a inscrição na Tarifa Social, regularização de cadastros, emissão de segunda via, entre outros serviços.