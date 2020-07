Unidades do Expresso Cidadão voltam a funcionar no interior de Pernambuco

As unidades do Expresso Cidadão localizadas em Caruaru, Garanhuns e Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, voltaram a funcionar esta semana.

O atendimento acontece das 12h às 16h e deve ser agendado previamente através do site: www.pecidadao.pe.gov.br. No primeiro momento, o espaço atende com 50% da capacidade.

Do lado de fora e de dentro, foram colocadas marcações para que o público respeite o distanciamento social. O uso de máscara é obrigatório, como forma de prevenção ao novo coronavírus.