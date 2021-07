Unimed Vale doa 6 toneladas de alimentos para entidades

O Movimento Dia de Cooperar – Dia C, mobilizou cooperativas de todo o Brasil, no último sábado, com ações solidárias em benefício das comunidades menos favorecidas. A Unimed Vale do São Francisco comemorou a data, realizando o Arraiá Solidário com a doação de seis toneladas de alimentos para sete entidades de Petrolina e Juazeiro (BA).

A entrega das cestas básicas aconteceu ontem, com a presença da diretoria da cooperativa médica e reuniu representantes da Associação de Amparo aos Portadores de Tuberculose, AIDS e Hanseníase de Petrolina (AAT), Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Petrolina (Coomarca), Associação Ágape, Associação ONG Ajudar e Casa Azul, em Petrolina e da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Juazeiro (Cooperfix) e Casa Dom José Rodrigues, em Juazeiro.

Segundo a representante da Casa Dom José Rodrigues, irmã Sílvia Montenegro, a entidade atende inúmeras famílias de quatro bairros do município, incluindo um público de mais de 200 crianças e adolescentes com reforço escolar, atendimento médico e psicopedagógico. “Esta doação é uma providência divina que muito vai nos ajudar nesta pandemia”, agradeceu.

Falando em nome da Associação ONG Ajudar, Rivaldo Veloso, também agradeceu, salientando que as cestas básicas chegaram em boa hora. “Atendemos diariamente 50 pessoas, entre dependentes químicos, portadores de distúrbios psíquicos e deficiência mental, com cinco refeições que totalizam 7.500 refeições mensais. Somos muito gratos com essa feliz iniciativa”.

O diretor presidente da Unimed Vale do São Francisco, Francisco Otaviano, agradeceu a participação de todos e chamou a atenção para a importância da responsabilidade social. “Nossos médicos cooperados e colaboradores foram fundamentais para o sucesso desta edição do Dia C /Arraiá Solidário. Uma participação que demonstra o cuidado para com a comunidade e a consciência de que devemos contribuir e estamos contribuindo com os princípios norteadores do cooperativismo”, concluiu.

