Universidade de Pernambuco abre vagas para cursos nesta terça-feira (02). Há vagas para Serra Talhada

Com matrículas abertas a partir de 02 de janeiro até 04 de fevereiro, a Universidade de Pernambuco – UPE – e o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco – IAUPE, abrem o processo de inscrição para o Programa de Línguas e Informática – PROLINFO.

As oportunidades de formação profissional estarão disponíveis em Recife e em toda a estrutura multicampi da UPE espalhada no estado de Pernambuco.

Ao total serão nove cidades contempladas para receber os cursos: Nazaré da Mata, Palmares, Camaragibe, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Serra Talhada e Petrolina. No Sertão, serão matriculados cerca de 400 alunos em 25 turmas.

As vagas são limitadas e a procura pelo curso é muito grande, as matrículas só acontecem duas vezes por ano. O único requisito para se inscrever é ter CPF para realizar a matrícula no programa.

Em todo o estado serão ofertadas 7 mil vagas distribuídas no turno da manhã, tarde e noite.

SAIBA MAIS

Como se matricular?

Os interessados em participar do PROLINFO devem realizar sua matrícula exclusivamente pela internet, acessando o site: www.prolinfo.com.br.

Onde e quando acontecem as aulas?

As aulas são presenciais (em unidades da UPE e escolas parceiras) e acontecem durante a semana, ou apenas aos sábados, à disposição do estudante.

Não existe cobrança de mensalidades, desta forma os estudantes pagam apenas a matrícula que é válida para todo o semestre letivo. Atualmente os valores são: R$ 250 para os cursos de idiomas e informática.

Os cursos de computação gráfica e Excel avançado custam R$ 350. Todo o material didático é gratuito e será disponibilizado antes do início das aulas.