Universidade de Pernambuco adia para 2021 vestibular seriado por causa da pandemia do novo coronavírus

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Universidade de Pernambuco (UPE) anunciou, nessa quinta-feira (28), o adiamento do vestibular no sistema seriado. Com isso, os estudantes que estão no 3º ano do Ensino Médio devem fazer provas em janeiro de 2021. Os alunos do 1º e 2º anos passarão, provavelmente, pelos testes no mesmo mês ou em fevereiro do próximo ano.

No vestibular seriado, os candidatos a vagas nas universidades fazem provas ao fim de cada ano do Ensino Médio. As notas são somadas e o resultado final sai a partir de uma média calculada pela UPE.

A decisão foi divulgada depois da realização de uma reunião do Conselho Universitário, colegiado que define as normas da instituição.

A UPE tem 3.470 vagas e destina metade delas para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA). Os outros 50% das oportunidades ficam para quem passa pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, são 64 cursos de graduação.

De acordo com o presidente da Comissão de Vestibular, Ernani Martins, as novas datas ainda não foram estabelecidas, de fato, por causa da indefinição sobre o Enem, que foi adiado pelo governo federal.

“O governo federal ainda vai fazer consulta sobre as datas do Enem. Vamos esperar a definição para confirmar o calendário”, afirmou Martins.

A UPE informa que, por causa da pandemia, não haverá mudanças no formato do vestibular seriado. O edital da seleção deve ser lançado até julho. O valor do cadastramento permanecerá o mesmo: R$ 100. As inscrições ocorrerão entre a segunda quinzena de julho e agosto.

“Ficou definido que não haverá alteração nenhuma no vestibular seriado deste ano, que será realizado em 2021. Estamos em contato com as redes pública e privada para beneficiar os alunos, que estão vivendo os problemas da pandemia”, afirmou Martins. (G1)