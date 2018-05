Universidades suspendem aulas e expediente em Pernambuco por causa do protesto dos caminhoneiros

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Universidade de Pernambuco (UPE) suspenderam as aulas e o expediente administrativo a partir da noite desta quarta (23) até o meio-dia da quinta (24).

A suspensão foi motivada pelo terceiro dia seguido de protestos dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel, mobilização nacional que afetou o abastecimento de combustível no estado e reduziu o número de viagens de ônibus no Grande Recife.

Por meio de nota, a Reitoria da UFPE informou que as aulas e o expediente administrativo foram suspensos nos três campi da instituição: no Recife; em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte; e em Caruaru, no Agreste.

A gestão da universidade afirmou que “os serviços essenciais devem ser mantidos” e outro pronunciamento vai ser emitido na quinta (24), informando sobre os turnos da tarde e da noite.

A UFRPE suspendeu as atividades desde as 18h desta quarta no Recife, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana; em Garanhuns, no Agreste; e no Colégio Dom Agostinho Ikas (Codai), em São Lourenço da Mata, também no Grande Recife.

As atividades retornam ao meio-dia da quinta (24). Na Unidade Acadêmica de Serra Talhada da UFRPE, as atividades ficam suspensas durante toda a quinta. A previsão é que as atividades sejam retomadas na sexta (25).

A UPE também suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas de todos os seus 15 campi. Apesar disso, as atividades assistenciais das unidades do Complexo Hospitalar da UPE, composto pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape) e Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), estão mantidas.

Caso haja redução do número de servidores disponíveis nos atendimentos, segundo a universidade, serão priorizados os casos com gravidade clínica e situações emergenciais.

No Recife, os alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano, na unidade Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, no Centro da cidade, foram liberados antecipadamente pela gestão escolar nesta quarta (23).

Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco explicou que a gestão achou necessário tomar essa medida devido à redução do número de viagens de ônibus no Grande Recife, mas as aulas seguem normais nesta quinta (24).

Também por meio de nota, o governo de Pernambuco informou que “está em reunião permanente com o objetivo de reagir de forma ágil e planejada para assegurar a manutenção da ordem e dos serviços públicos essenciais”. No texto, a administração estadual lembrou que “a solução para esse impasse, que está levando todo o Brasil ao colapso, está nas mãos do governo federal”.

Igualmente através de nota, a Polícia Militar informou que “a prestação de serviços de segurança não sofrerá qualquer tipo de perda ou interrupção em relação ao policiamento ostensivo motorizado, o qual está sendo realizado em sua plenitude”.

A PM também afirmou que “foi traçado um plano logístico alternativo para o abastecimento das viaturas, de maneira a assegurar a presença nas ruas dos policiais, na garantia da segurança dos cidadãos pernambucanos”. (G1)