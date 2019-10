UPAE de Serra Talhada oferece vaga de emprego

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) Dr. José Alves de Carvalho Nunes, localizada em Serra Talhada, abriu uma vaga na função de Farmacêutico. Quem for selecionado prestará serviço 30 horas por semana.

Para concorrer é preciso possuir ensino superior completo em Farmácia, registro no conselho de classe e ter experiência ou conhecimento no atendimento ambulatorial. Interessados devem encaminhar currículo para este e-mail [email protected].

As inscrições terminam no dia 13 de outubro e o resultado final será divulgado no dia 23 de outubro no site da UPAE.