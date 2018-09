UPAE de Serra Talhada oferta vaga de emprego

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) Dr. José Alves de Carvalho Nunes, em Serra Talhada, está ofertando uma vaga de emprego para Terapeuta Ocupacional, com carga horária de 30h semanais, trabalhando de segunda a sexta-feira.

Para o cargo, o profissional precisa ter experiência ou conhecimento com crianças com alteração de comportamento, autistas severos e trabalhar com disfunções sensoriais. Além da comprovação de experiência, os candidatos passarão por uma avaliação teórica, que será aplicada no próximo dia 08 de Outubro, junto a uma entrevista individual.

Os interessados devem encaminhar um currículo para o e-mail do RH da Unidade ( [email protected] ), até o dia 03 de Outubro. O resultado final do processo seletivo sairá no dia 15 de Outubro.