UPAE de Serra Talhada oferta vaga de emprego

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) Dr. José Alves de Carvalho Nunes, em Serra Talhada, está ofertando uma vaga de emprego para Auxiliar de Serviço Gerais. Para o cargo, o profissional precisa ter experiência na área, com comprovação de no mínimo seis meses.

Os candidatos passarão por uma avaliação teórica, que será aplicada nos dias 05 e 06 de novembro, junto à entrevista individual.

A vaga consta de carga horária de 44h semanais, trabalhando de segunda a sexta – feira. Os interessados devem encaminhar um currículo para o e-mail do RH da Unidade ( [email protected] ), até o dia 29 de outubro. O resultado final do processo seletivo sairá no dia 09 de novembro.