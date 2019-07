UPE abre 7 mil vagas em cursos gratuitos de idiomas e informática

A Universidade de Pernambuco está com inscrições abertas para mais de sete mil vagas em cursos do Programa de Línguas e Informática (Prolinfo). São cursos gratuitos – com exceção de uma taxa de matrícula – de durações variáveis. Inglês e computação gráfica são alguns dos conhecimentos disponíveis.

De acordo com o coordenador do Prolinfo, o professor Carlos Silva, os cursos de idioma, tanto de inglês quanto o de espanhol, têm duração de três anos e são oferecidos para pessoas de várias idades. Nos três anos, os cursos de idiomas vão desde o básico até à conversação.

“Qualquer um pode se inscrever, sem restrição. E as vagas são preenchidas por ordem de matrícula. Temos cursos para adolescentes a partir de 13 anos, mas também para jovens adultos e até para a melhor idade. Além disso, ainda temos turmas para duas faixas de idade de crianças. De sete a nove anos e de 10 a 12. Esses fazem parte do projeto Prolinfinho”, explicou.

A Universidade de Pernambuco também oferece vagas para cursos voltados para a aprovação em testes públicos, por meio do Programa. “É o Prolinfo Aprova. O Prolinfo existe desde 2002 e esse é o nosso projeto mais novo, que teve início no começo do primeiro semestre de 2019. Ele envolve aulas de mais de uma disciplina, com o objetivo de funcionar para mais de um teste ou concurso. Os inscritos aprenderão português, gramática, redação e interpretação de texto. Por outro lado, também poderão estudar matemática e raciocínio lógico”, detalhou o professor Carlos Silva.

Cursos de informática do Prolinfo também estão com inscrições abertas. Será ensinado aos novos alunos a informática básica, a informática avançada, a utilização das planilhas do programa Microsoft Office Excel e computação gráfica. Para se inscrever é preciso acessar o website www.prolinfo.com.br. e não são cobradas mensalidades. Contudo, taxas de matrículas custam R$ 260 ou R$ 360.

Bolsas

A Faculdade de Medicina Tiradentes (Fits) tem inscrições abertas 11 bolsas integrais até hoje. Há 89 vagas para novos estudantes de Medicina no processo seletivo para o segundo semestre. Para conseguir o desconto , é preciso preencher os requisitos do edital do Programa de Bolsas . Tanto para ingressar no curso quanto para concorrer às bolsas, é preciso se inscrever no site https://www.fits.edu.br/piedade/ até hoje.

Quem deseja participar da seletiva pelas bolsas, precisa preencher ser residente em Jaboatão dos Guararapes, ter cursado o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista integral em escola particular, ter participado em pelo menos uma edição do ENEM, a partir de 2016, e ter atingido nota superior a 600 pontos e nota maior que zero em redação, apresentar renda bruta per capita mensal familiar de até R$ 1,5 mil e não possuir diploma de ensino superior. Se provados, os classificados passarão por análise de documentos comprobatórios e entrevista. As inscrições custam R$ 70.