UPE anuncia seleção com 332 vagas para Escolas de Aplicação em quatro cidades

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, nessa quarta (23), a abertura de seleção para as Escolas de Aplicação de quatro cidades. São oferecidas 332 vagas para alunos do 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. As inscrições, pela internet, começam em 6 de outubro e seguem até 6 de novembro.

Ainda segundo a UPE, há oportunidades nas escolas do Recife, Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, Garanhuns, no Agreste, e Petrolina, no Sertão. A taxa de inscrição custa R$ 85.

Segundo a instituição, para os estudantes do 6º ano do ensino fundamental há 252 vagas. Elas estão distribuídas da seguinte forma:

Recife 30

Nazaré da Mata 72

Garanhuns 80

Petrolina 70

Os candidatos que pretendem ingressar no 1º ano do ensino médio vão disputar 80 oportunidades. As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Recife 10

Nazaré da Mata 2

Garanhuns 8

Petrolina 60

Para os candidatos que possuem o Número de Identificação Social (NIS) ou sejam dependentes de servidores da universidade, o período de solicitação de isenção da taxa ocorre entre os dias 6 e 10 de outubro.

As provas serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2021, pela manhã, nas cidades das escolas para qual o estudante realizou a inscrição.

A previsão de divulgação dos candidatos classificados acontece até o final de fevereiro de 2021.A seleção é executada pela Comissão Permanente de Assuntos Acadêmicos da UPE (CPCA).