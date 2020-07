UPE anuncia semestre suplementar com aulas pela internet a partir de setembro

A Universidade de Pernambuco (UPE) anunciou, nessa quinta-feira (23), que vai oferecer um semestre suplementar, de forma remota e optativa, para retomar as atividades, suspensas desde 16 de março devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a instituição de ensino estadual, serão dez semanas, entre 8 de setembro a 14 de novembro, com atividades completamente desenvolvidas pela internet. Um auxílio financeiro também deverá ser oferecido para os alunos em vulnerabilidade social.

De acordo com o pró-reitor de graduação da UPE, Ernani Martins, antes do semestre suplementar, será feita uma semana de ambientação, entre 31 de agosto e 4 de setembro, para que os alunos, assim como os professores, sejam treinados a utilizar as plataformas virtuais de aprendizagem. Somente depois disso as atividades deverão ser iniciadas.

“Os semestres regulares de 2020 continuarão suspensos. Os que desejarem cursar as disciplinas poderão fazer isso em setembro. Não conta com reprovação, alguns componentes são obrigatórios e outros, optativos. Quem não quiser ou puder participar estará com a matrícula garantida, congelada, e assim que passar o semestre suplementar devemos retomar as atividades num semestre que deverá ser híbrido entre presencial e remoto”, disse o pró-reitor.

Além disso, segundo a instituição de ensino, em agosto, deverá ser lançado um edital para que os estudantes em situação de vulnerabilidade social possam pedir auxílio financeiro para a compra de material tecnológico. Outro auxílio será oferecido para o fornecimento de internet a esses alunos.

“Estamos esperando a dotação orçamentária do governo de Pernambuco para saber o valor a ser oferecido, mas deve ser preço de mercado, não deve passar de R$ 1,5 mil”, declarou o pró-reitor de Graduação. (G1)