UPE divulga listão com 1.730 aprovados na última fase do Sistema Seriado de Avaliação

Entre lágrimas e sorrisos, dezenas de estudantes foram à reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), localizada no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, na tarde desta quarta-feira (10), para procurar o nome no listão da terceira e última fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3). Ao todo, foram 1.730 aprovados distribuídos em 55 cursos de graduação.

O primeiro lugar do vestibular geral ficou com Pedro Mota de Albuquerque, de 18 anos, aprovado em medicina com a nota 86,37. “Eu já achava que ia passar, mas não esperava que fosse em primeiro lugar”, comenta o jovem. A segunda colocação foi conquistada por Tiago de Barros Moraes, aprovado com a nota 86,13 em medicina. A candidata Débora de Moura Muniz garantiu a terceira colocação geral, com a nota 86, no mesmo curso.

Entre os cotistas, a primeira colocação foi de Maria Brenda Clemente Lima, que c uma vaga no curso de medicina com a nota 76,83. “Estudar bastante é o segredo. Estudei nos fins de semana, nos feriados, sempre que podia”, afirma a aprovada. O segundo lugar ficou com Douglas de Albuquerque Veiga Vieira, com a nota 72,37, e a terceira colocação foi de João Pedro do Nascimento Cerqueira, com a nota 72,04, ambos do curso de medicina.

Aprovado no curso de licenciatura em educação física, o estudante Fernando Gabriel Sidon, de 17 anos, foi um dos primeiros a entrar após a abertura dos portões, por volta das 15h30. “Não sei descrever. É uma sensação boa demais”, ressalta durante a comemoração com os amigos.

Matrículas e remanejamento

Depois da aprovação, os feras devem ficar atentos às matrículas, que acontecem nos dias 24 e 25 de janeiro, das 8h às 17h, no campus em que o candidato foi aprovado. Os retardatários podem se matricular no dia 26 de janeiro, das 8h às 12h.

Para efetuar a matrícula, é preciso levar originais e cópias do certificado de conclusão do ensino médio, da carteira de identidade, da certidão de nascimento e do CPF. No caso dos cotistas, é preciso levar também a cópia e a versão original do certificado que comprova os estudos em escola municipal ou estadual.

Segundo o reitor da UPE, o professor Pedro Henrique de Barros Falcão, os candidatos que não foram aprovados podem aguardar o primeiro remanejamento, previsto para ser divulgado no dia 5 de fevereiro. “É uma oportunidade para os que não foram classificados neste momento”, explica. (G1)