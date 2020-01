UPE divulga listão com 1.740 aprovados na terceira fase do SSA em 2020

Foi divulgado, nessa quarta-feira (15), o listão dos aprovados no vestibular seriado 2020 da Universidade de Pernambuco (UPE). Diferentemente de outros anos, os nomes dos candidatos classificados no processo de ingresso foram divulgados exclusivamente na internet.

Confira aqui o listão dos classificados na 3ª fase do SSA

Dos 12.828 inscritos, foram classificados 1.740 estudantes que concorreram pela 3ª fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA). Os detalhes dos desempenhos nas provas podem ser conferidos por cada candidato, por meio de login e senha individuais.

Na terça (14), um teste no site do processo de ingresso fez com que candidatos inscritos no SSA vissem notas antes do previsto. Segundo a UPE, as notas vistas pelos estudantes no dia anterior à divulgação oficial devem ser desconsideradas, pois fizeram parte de uma simulação e não correspondem ao resultado real.

Além das 1.740 vagas destinadas ao SSA, há outras 1.740 disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). As oportunidades são para 54 cursos de graduação em 11 campi da universidade espalhados pelo estado.

Matrícula e remanejamento

Os classificados devem fazer as matrículas entre os dias 30 e 31 de janeiro, das 8h às 12h ou das 13h às 16h. Os aprovados que não fizerem as matrículas nesses dias serão desclassificados, segundo a instituição de ensino.

A listagem dos candidatos remanejáveis tem previsão de ser divulgada no dia 22 de janeiro. O primeiro remanejamento tem divulgação prevista para 14 de fevereiro, a partir das 17h. (G1)