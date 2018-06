UPE inscreve em vestibular seriado com mais de 1,7 mil vagas

As inscrições para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) começam nesta segunda-feira (18). Ao todo, são oferecidas 1.740 vagas para esse modelo de seleção, em que o estudante faz provas durante os três anos do ensino médio. O prazo para se inscrever segue até 1º de agosto e a taxa de inscrição custa R$ 97.

Qualquer estudante que esteja matriculado regularmente no ensino médio pode acessar o site do Processo de Ingresso e fazer a inscrição online. O pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 25 de junho.

Do total de vagas, 20% são destinadas para quem estudou em escolas públicas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. As provas do Seriado 3 ocorrem na manhã dos dias 18 e 19 de novembro, as do Seriado 1 na manhã dos dias 2 e 3 de dezembro e as do Seriado 3 na tarde de 2 e 3 de dezembro.

As outras 1.740 vagas distribuídas nos 31 cursos oferecidos na instituição são preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como método de avaliação.

Vestibular 2019

Algumas mudanças foram anunciadas para o processo seletivo da UPE para 2019. A primeira é a abertura de um edital com 716 vagas para estudantes de outras universidades ou portadores de diploma que quiserem ingressar na instituição. As inscrições podem ser feitas presencialmente a partir de quarta (20) até o dia 17 de julho, na unidade onde se deseja estudar.

Outras novidades são que, em Garanhuns, no Agreste, foi criado o curso de Engenharia de Software e o campus Palmares, na Zona da Mata Sul, passa a ofertar o curso de Administração. Também foi feita uma redistribuição de vagas nos cursos em que há maior procura. O curso de Direito, que tinha 30 vagas disponíveis, passa a ter 50, tanto no Recife quanto em Arcoverde, no Sertão. Telecomunicações, no campus Benfica, na Zona Oeste do Recife, também passou a ter 50 vagas. (G1)