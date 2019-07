UPE oferece cursos de idiomas para Serra Talhada e mais duas cidades de PE

O Programa de Línguas e Informática (Prolinfo) da Universidade de Pernambuco está com matrículas abertas para cursos de línguas em Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Palmares, no Agreste, Sertão e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O programa vai oferecer cursos de língua inglesa, língua espanhola e língua portuguesa. As aulas estão previstas para começar no dia 1º de agosto. Os interessados em participar devem se inscrever através do site da Prolinfo até o dia 31 de julho.

Não são cobradas mensalidades, apenas uma taxa de matrícula que varia de R$ 260 a R$ 360, dependendo do curso escolhido. O material didático é disponibilizado gratuitamente para download antes do início das aulas.

A UPE em Serra Talhada, fica localizada na Av. Gregório Ferraz Nogueira, S/N – José Tomé de Souza Ramos – Serra Talhada-PE, ao lado da UAST.