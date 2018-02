UPE prorroga prazo de matrícula em cursos de idiomas e informática. Há vagas para Serra Talhada

A Universidade de Pernambuco (UPE) prorrogou o período de matrículas para o Programa de Línguas e Informática (Prolinfo) no primeiro semestre de 2018. Os interessados poderão reservar as vagas até o início do ano letivo, em março.

O programa facilita o ensino de idiomas estrangeiros, como inglês e espanhol, além de português, com gramática, redação e interpretação de texto, bem como informática. As matrículas serão encerradas quando as vagas forem preenchidas.

As aulas do Prolinfo no Recife em mais nove cidades. São elas: Camaragibe, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Serra Talhada e Petrolina.

Este ano, a instituição abriu sete mil vagas no campus Recife e 2.7 mil no interior. De acordo com o edital, as inscrições deveriam ter sido encerradas em 4 de fevereiro.

No primeiro semestre deste ano, as novidades são os cursos de informática nos campi de Caruaru, no Agreste, e Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Além dos cursos para adultos, o Prolinfo também oferece cursos de inglês para crianças dos 7 aos 9 anos e dos 10 aos 12 anos, na modalidade denominada Prolinfinho.

Para participar das atividades não precisa pagar mensalidade. A instituição cobra taxa de matrícula que varia entre R$ 250 e R$ 350.

Esse recursos são usados para a manutenção do programa. Funcionários do quadro efetivo da UPE e seus dependentes são isentos do valor, respeitando as regras do edital de matrículas. (G1)