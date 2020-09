UPE prorroga prazo para inscrição no SSA de 2021

A Universidade de Pernambuco (UPE) prorrogou até 30 de setembro o prazo de inscrição para o processo de ingresso de 2021 através do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), em que os estudantes fazem provas a cada ano do ensino médio. A data inicial para fazer o cadastro era domingo (20).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela página na internet do SSA. É necessário que o candidato possua CPF próprio e conta de e-mail válida. Segundo a instituição, os inscritos têm até o dia 8 de outubro para quitar o boleto de R$ 100 da taxa inscrição. O período para pedidos de isenção da taxa acabou em 28 de agosto.

Ao todo, são oferecidas 3.460 vagas para o ingresso na UPE, distribuídas em 11 campi da instituição, para 54 cursos de graduação. Desse total, 1.730 são destinadas ao ingresso pelo SSA e outras 1.730 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As provas do SSA3, para estudantes que cursam o 3º ano do ensino médio, estão previstas para os dias 4 e 5 de fevereiro de 2021, pela manhã. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2021, os estudantes que fazem o SSA1 realizam provas pela manhã e os do SSA2, pela tarde.

Dúvidas podem ser solucionadas através dos telefones (81) 3183-3660 e 3183-3791, do e-mail [email protected] e do site da instituição.