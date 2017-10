UPE realiza concurso para contratar 108 professores. Há vagas para Serra Talhada

A Universidade de Pernambuco (UPE) abre, nesta sexta-feira (27), as inscrições para o concurso público com preenchimento de 108 vagas para professores. Os salários variam de R$ 2.791 a R$ 4.638. Os candidatos podem se inscrever, presencialmente, até o dia 27 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 210. Pessoas de baixa renda podem solicitar isenção. (Confira o edital aqui)

Das 108 vagas para professor, 12 são para auxiliar, 25 são para assistente e 71 são para adjunto. Os contratados irão atuar nos cursos de graduação e de pós-graduação dos campi da UPE em Petrolina, Garanhuns, Serra Talhada, Arcoverde, Salgueiro, Caruaru, Camaragibe (Fop), Matas Norte e Sul, Benfica (Poli e Fcap) e Santo Amaro (Esef, Fensg e FCM).

Os candidatos devem ter diplomas em curso de nível superior, com formação de pós-graduação com nível de especialização, residência, mestrado e doutorado, respectivamente, de acordo com o quantitativo de vagas distribuídas nas áreas constantes no edital do concurso.

O certame, que terá validade de dois anos podendo ser prorrogável por igual período, é composto de quatro etapas: prova escrita, de caráter eliminatório; prova didática, que será realizada através de aula expositiva, também de caráter eliminatório; prova do plano de trabalho, de caráter classificatório; e prova de títulos, constantes no currículo, de caráter classificatório.

As provas acontecem de fevereiro a março de 2018, de acordo com o cronograma definido por cada unidade. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado a partir do dia 30 de março de 2018.

As inscrições podem ser feitas nos endereços constantes do edital. A taxa deverá ser paga por meio de depósito bancário (Caixa Econômica Federal, Agência: 1584, Conta Corrente: 3214-3 – operação 003).

Da Folha de Pernambuco