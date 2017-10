UPE realiza Simpósio de Neurologia com palestras nacionais em Serra Talhada

A Universidade de Pernambuco (UPE) – campus Serra Talhada juntamente com o Hospital São Vicente e a Liga de Neurologia do Sertão de Pernambuco (Lanespe) apresentam o segundo Simpósio de Neurologia do Sertão do Pajeú em conjunto da IV Semana Acadêmica da UPE, já na sua quarta edição, nos dias 27 e 28 de outubro. O tema do evento é “Contribuições da Neurociência nas Ciências da Saúde”.

O evento tem como objetivo oferecer soluções no benefício da saúde baseado na atualização significativa de profissionais, acadêmicos e pesquisadores em todo o Sertão do Pajeú, estreitando laços dos diferentes profissionais de saúde ao promover uma abordagem multiprofissional a fim de integrar os diferentes olhares, obter discussões amplas e bem fundamentadas nas ciências da Saúde.

O Simpósio de Neurologia vai contar esse ano com temas pertinentes com palestrantes de renome Estadual e Nacional para um alcance regional.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pessoalmente, pelo Whatsapp (87) 9.9989.1994 ou pelo site: www.sympla.com.br/iv-semana-academica-da-universidade-de-pernambuco-ii-simposio-de-neurologia-do-sertao-do-pajeu__195951, ou mesmo na hora do congresso.

