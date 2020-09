UPE retoma aulas da graduação em semestre remoto nesta terça

A Universidade de Pernambuco (UPE) está retomando as aulas das graduações nesta terça-feira (8) em um semestre com aulas remotas. As aulas presenciais estão suspensas desde março por causa da pandemia do coronavírus (covid-19).

83% dos alunos se matricularam para cursar disciplinas no semestre extra. A participação dos alunos foi facultativa. O período terá dez semanas de duração e vai até 25 de novembro.

O pró-reitor de graduação, Ernani Martins, tem boas expectativas para o semestre remoto:

“A adesão foi surpreendente. Na semana passada tivemos a semana de acolhimento. Percebemos a comunidade acadêmica muito motivada e unida. A formação docente também foi bem participativa. Nossa expectativa é boa para a retomada das aulas nas graduações”, conta.

A UPE oferece 54 cursos distribuídos em campus em Recife, Camaragibe, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina.