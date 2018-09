Urnas eletrônicas começam a ser preparadas para eleições em Pernambuco

As urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições 2018 em Pernambuco começaram a ser preparadas nesta segunda-feira (24) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER-PE). Em todo o estado, 23 mil terminais de votação passam pelo processo que antecede o primeiro turno, marcado para o dia 7 de outubro.

O procedimento de preparação vai até o dia 2 de outubro. Ele consiste na inserção dos dados e fotos de todos os canditados, além de partidos e coligações, programas de votação e relação dos eleitores de cada seção eleitoral.

Os candidatos que têm registros indeferidos e aguardam julgamento de recursos também são registrados nas urnas, como é o caso dos candidatos do PCO em Pernambuco.

Quatro eventos marcaram, nesta segunda, a Cerimônia de Carga e Lacre das Urnas. Eles ocorreram em Jaboatão dos Guararapes e Igarassu, no Grande Recife; Caruaru, no Agreste; e Palmares, na Mata Sul. Qualquer pessoa que quiser fiscalizar esse processo pode participar.

Na terça-feira (25), outra cerimônia semelhante acontece no local de armazenamento de urnas do Recife, localizado na Avenida Camarão,nº 220, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste.

Após o procedimento para inserir informações nas urnas eletrônicas, os equipamentos são lacrados e ficam prontos para serem utilizados nas eleições. As máquinas também são programadas para realizar operações apenas em dia e horário predeterminados.

O secretário de tecnologia da informação do TER-PE, George Maciel, afirmou que, a partir de agora, não é mais possível fazer alterações nas urnas. “Elas só funcionam no dia das eleições”, declarou.

Em Pernambuco, há 20.049 seções eleitorais e 6.570.072 eleitores. Cada seção conta com uma urna e alguns equipamentos são mantidos como reserva para substituição, caso algum problema técnico impeça a utilização da urna. (G1)