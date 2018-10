Urnas eletrônicas são preparadas para o 2º turno das eleições em Pernambuco

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) dá início, nesta quarta-feira (17), a preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições em todo o estado, no dia 28 de outubro. Todas as 23 mil urnas utilizadas no primeiro turno passam por uma reprogramação, com cerimônias em 18 polos do estado.

Em Pernambuco, as urnas são reprogramadas apenas com as opções de voto para presidente, já que a votação para governador foi decidida ainda no primeiro turno. O atual governador do estado, Paulo Câmara, do PSB, foi reeleito com 50,7% dos votos.

Apesar disso, segundo o TRE-PE, todas as informações de votação do primeiro turno são mantidas nas urnas, caso seja necessário recorrer.

A cerimônia de operação de Carga e Lacre consiste na inserção de todos os dados necesários para o pleito: informações e fotos dos canditados, além de partidos e coligações, programas de votação e relação dos eleitores de cada seção eleitoral.

A primeira cerimônia acontece às 8h desta quinta (17) no Local de Armazenamento de Urnas do Recife, na Avenida Camarão, nº 220, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da capital pernambucana.

No local, cerca de 130 funcionários participam da preparação de 5.120 urnas que serão utilizadas em 17 Zonas Eleitorais (ZEs) do Recife, Olinda, Camaragibe e São Lourenço da Mata. O presidente do TRE-PE, o desembargador Luiz Carlos Figueirêdo, também participa desta solenidade.

Após a inserção das informações, as urnas são lacradas e estão prontas para serem utilizadas. Os equipamentos são programados para operarem apenas no dia e horário predeterminados.

Todas as cerimônias são abertas a participação do público em geral, para manter a transparência do processo de organização das eleições e permitir a fiscalização por meio da sociedade civil.

Em Pernambuco, há 20.049 seções eleitorais e 6.570.072 eleitores. Cada seção conta com uma urna e alguns equipamentos são mantidos como reserva para substituição, caso algum problema técnico impeça a utilização da urna.

Os eleitores que não votaram no primeiro turno podem comparecer no segundo turno, mesmo que não tenham justificado o voto. (G1)