Usuário de Drogas é preso após furto em Serra Talhada

Na tarde desta sexta-feira (12), por volta das 15h00, foi registrado mais um furto em Serra Talhada. Dessa vez, na Rua do Sertão, no Bom Jesus.

Segundo as informações da PM, os Policiais Militares do 14º BPM ao realizarem rondas foram acionados pela Central para averiguar um furto de celular, no local a vítima informou que o imputado furtou o seu celular na noite da quinta-feira (11), e que teria sido registrado o BO.

Acrescentou ainda que uma testemunha viu o celular em posse do imputado na noite anterior e que ele é usuário de droga. Como também, ele foi a única pessoa que tinha entrado em sua residência. Hoje recebeu informações que ele estava com o aparelho.

O policiamento fez rondas e encontrou o suposto suspeito. Diante do ocorrido conduziram as partes para a DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

No Nayn Neto