Usuários relatam problemas no WhatsApp

Usuários relataram problemas no WhatsApp através de suas redes sociais. Na tarde deste domingo (31), o nome do aplicativo estava entre os mais citados no Trending Topcs do Twitter.

Muitos usuários ao redor do mundo usaram o Twitter para questionar e confirmar se a falha era mesmo no aplicativo ou no serviço de internet.

O site Down Detector registrou um aumento no número de avisos de problemas com o aplicativo desde às 14h54 (horário de Brasília), atingindo um pico de mais de 1800 relatos sobre dificuldades no acesso. Por volta das 17h30, o serviço no aplicativo de mensagens parecia normalizado.

Questionada sobre uma possível falha, a assessoria de imprensa do WhatsApp informou: “Usuários do WhatsApp no mundo experienciaram uma breve queda hoje, que já foi resolvida. Nos desculpamos por qualquer inconveniência”. (G1)