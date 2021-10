UVP realiza Congresso de Vereadores em Afogados da Ingazeira

O Blog PE Notícias recebeu com exclusividade a informação da União de Vereadores de Pernambuco (UVP), que se realizará a partir da próxima quinta-feira (21), indo até o domingo (23), o Congresso de Vereadores e Servidores de Câmara e prefeituras de Pernambuco. O evento será realizado em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú.

Serão quatro dias de programação intensa. Na quinta-feira (21) estão em pauta palestras e seminários com o advogado Dr. Geraldo; o representante da UVP jovem Mateus Leite e o vereador Cristiano Dantas.

Na sexta-feira (22), será a vez de palestra com o presidente da Amupe, José Patriota. No mesmo dia o secretário do Tribunal de Contas da União, em Pernambuco, Licol Maciel, fará apresentação para o parlamento estadual. Alberto Lessa será a terceira apresentação do dia representando a Controladoria Geral da União (CGU).

No sábado (23), a roda de debates será aberta pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ranilson Ramos. Na grande de programação ainda se fará presente a promotora de Justiça Fernanda Henriques da Nóbrega e para encerrar a grade a apresentação de Doutor Luiz Gallindo, da Associação Brasileira da Advocacia Municipalista (AMPE).

Parte da programação do domingo será voltada especialmente para as mulheres com palestras apresentadas por Adriana Lima (presidente da Câmara de Solidão), Perpétua Dantas, de Caruaru e da anfitriã Gal Mariano, vereadora de Afogados da Ingazeira. Ainda no domingo haverá palestra dom o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PE), Dr. Roberto Leandro.

Este será o primeiro Congresso da UVP sob o comando de Léo do AR. Todas as câmaras dos 184 municípios de Pernambuco foram convidadas. Este é considerado um dos maiores eventos de vereadores do Estado, e seguirá todas as normas sanitárias.

Do Nill Júnior