Vacina contra a Covid-19 é aplicada pela primeira vez em Pernambuco

O Estado de Pernambuco deu a largada na noite desta segunda-feira (18) para vacinação contra a Covid-19. A primeira pernambucana a ser imunizada foi a técnica em enfermagem Perpétua do Socorro Barbosa dos Santos, de 52 anos.

Perpétua se disse emocionada com o momento. “Estou um pouco emocionada, porque é um momento histórico para mim e para todos. Quero dizer e agradecer a Deus por estar nessa oportunidade. Estamos vitoriosos diante dessa situação”, afirmou.

A vacina foi aplicada pouco antes das 22h em cerimônia com presença do governador Paulo Câmara e do secretário estadual de Saúde, André Longo, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), hospital de referência no combate ao coronavírus no Estado e local onde Perpétua trabalha na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A cerimônia aconteceu cerca de duas horas e meia depois de as primeiras doses da CoronaVac chegar a Pernambuco.

Por Portal Folha de Pernambuco